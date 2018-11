L'entschatta da la saira ha cumenzà sco adina. Ils fans dal HCD èn sa rimnads davant l'entrada tar la curva ost, per ir a guardar il gieu da lur Club da hochey da Tavau. Il gieu n'è dentant betg stà in sco ils auters. Davant il stadion hai dà be in tema – Arno Del Curto.

Il fauss mument – i ha stuì vegnir insacura – tgi vegn sco proxim? Ils fans pli giuvens n'enconuschan gnanc il HCD senza Del Curto. In sentiment tut curius. Ils ins din ch'el avess uss anc duì finir la stagiun, ils auters èn da l'avis ch'i saja donn ch'el sa retiria, dentant hai stuì capitar insacura, ed anc auters crain ch'el avess stuì ir gia avant in dus onns. I fiss stà pli bel da chalar cun in titel che cun ina stagiun uschè miserabla.

Il tenor tranter ils fans è dentant cler – Igl è donn che Arno Del Curto banduna il HCD suenter 22 onns.

Il HCD perda il quartfinal da la Cuppa svizra

En l'emprim terz ha l'equipa cun ils coaches Remo Gross e Sandro Rizzi pudì egualisar al 2:2 suenter ch'ils Grischuns èn stad cun 0:2 en retard. Andri Spiller ha sajettà suenter 61:24 minutas il gol decisiv, quai dentant cunter il decurs dal gieu. Avant era Tavau bler pli datiers a la victoria. Uschia han ils Lakers mantegnì la schanza da defender il titel.

Curius senza Del Curto

Ils giugaders dal HCD ston uss s'endisar vid giugar senza Del Curto dasper la banda. In purtret nunusità. In Marc Wieser ha dà quasi sia entira carriera cun Del Curto. El haja quai fatg studegiar. Ed er ses frar pitschen, Dino Wieser ha dà sia entira carriera tar il HCD.

Ils giugaders èn dentant er plain speranza. Els speran da chattar or da la rusna da questa stagiun miserabla. Il mument dirigian ils trenaders d'assistanza Remo Gross e Sandro Rizzi l'equipa. Il club vegn probablamain gia ad esser vid ponderar tgi che duai succeder ad Arno Del Curto.

Ils ulteriurs resultats:

SC Berna - Ambri 6:4

Kloten - Zug 3:4

SCL Tigers - Genevra 5:4

En ils mezfinals ils 19 da december dattan l' SC Berna cunter l'EV Zug ed ils Rapperswil-Jona Lakers cunter ils SCL Tigers.

RR novitads 22:00