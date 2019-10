Belinda Bencic ha gudagnà il Kremlin Cup a Moscau. En il final ha Bencic battì l'indigena Anastasia Pawljutschenkowa cun 3:6, 6:1 e 6:1.

Igl è il 4. turnier che Bencic gudogna sin la tura da WTA.

Gia cun cuntanscher il final a Moscau è Bencic sa qualifitgada per l'emprima giada per ils finals da WTA a Shengzhen en la China, nua che las otg meglieras giugadras da l'onn pon prender part. Bencic è la quarta giugadra svizra che gioga als WTA-finals

Ferma prestaziun da Wawrinka

Stan Wawrinka s'ha stuì suttametter al Scot Andy Murray en il European Open. Quai en 3 sets cun 6:3, 4:6 e 4:6.

Wawrinka ha en il segund set manà cun 3:1 ed ha gì duas schanzas da break per il 4:1. Er en il set decisiv ha Wawrinka manà duas giadas cun break.

Uschia è Murray il grond erox d'Antwerpen. Nov mais suenter ch'el ha stuì laschar operar e metter en in chalun artificial ha Murray puspè gudagnà in turnier.

Legenda: Keystone

RR Novitads 19:00