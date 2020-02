Per l'emprima giada insumma e la giugadra da tennis svizra sin posiziun 4 da la glista mundiala. Sulet Ashleigh Barty, Simona Halep e Karolina Pliskova han rimnà durant ils ultims 12 mais dapli puncts che la Svizra da 22 onns. Quest'emna sto Bencic defender a Dubai 900 puncts. Avant in onn ha ella gudagnà il turnier cura ch'ella ha battì en roda quatter giugadras da top-ten. Il mument na para Bencic dentant betg propi en furma. L'emna passada è ella crudada or en il quartfinal dal turnier a St. Petersburg ed en il playoff dal Fed Cup cunter il Canada ha ella er pers in da ses gieus singuls.

Küng cun grond sigl

Grazia a la qualificaziun al final dal turnier da Hua Hin ha era Leonie Küng fatg in grond sigl en la tabella. Da nov è Küng sin posiziun 156 ed uschia la tschintgmeglra Svizra. Ella ha fatg in sigl da 127 plazzas.

