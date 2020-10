Genevra gudogna il gieu anticipà da la 12avla runda da la National League a chasa cunter ils SCL Tigers cun 8:1.

En l'emprim terz na nizzegian ils giasts betg ina schanza d'esser durant duas minutas dus giugaders dapli, Genevra perencunter ha fatg 5 dals 8 gols en il powerplay.

Per Langnau è quai la terza terrada en il terz gieu.

Gianlucca Zaetta n'è betg d'envilgiar. Il segund goli dals SCL Tigers (il goli numer 1 Ivars Punnenovs è blessà) ha gia incassà 18 gols suenter trais gieus. Quai è bain in u l'auter gol memia bler, dentant na pon ins strusch far renfatschas al goli da 20 onns che ha giugà l'onn passà anc per l'EVZ Academy.

Ils Tigers han fatg simpel a Genevra da sajettar gols, er perquai ch'els èn per part stads senza la disciplina duida. Tschintg dals otg gols ha Genevra pudì sajettar en il powerplay.