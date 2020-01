Daniel Yule mussa er en il segund percurs ina ferma prestaziun. Lucas Braathen, il Norvegiais da 19 onns ch'èra suenter l'emprim percurs sin plaz 1, n'ha betg pudì tegnair cun. El vegn quart, ensemen cun ses collega da Team Hendrik Kristoffersen.

Igl è l'emprima victoria Svizra al slalom da Kitzbühel dapi l'onn 1968. Per Daniel Yule èsi vinavant la terza victoria en las quatter cursas da slalom da questa stagiun.

La testa dal slalom a Kitzbühel:

Daniel Yule, 1:41,50 Marco Schwarz (AUT), +0,12 Clement Noël (FRA), +0,37 Lucas Braathen (NOR) e Hendrik Kristoffersen (NOR), +0,49 Michael Matt (AUT), +0,52

Prestaziuns svizras

Tanguy Nef, ch'era en il emprim percurs anc sin plaz 10, è crudà or. Ina fitg buna prestaziun ha mussà Reto Schmidiger. El fa bun 9 rangs e vegn finalmain 9avel, quai cun in retard da 79 tschientavels.

Ramon Zehäusern fa er bun intgins rangs. A la fin sa tschenta el sin plaz 11, cun 93 tschientavels retard.

Tut ils skiunzs èn fitg sperts. Il 30avel suenter l'emprim percurs mo stà 1,40 secundas pli plan co l'emprim Lucas Braathen. Betg tanschì per il segund percurs hai per Loic Meillard, Sandro simonet, Luca Aerni e Marc Rochat.

RTR novitads 12:00