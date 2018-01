Simone Wild sichert sich mit Platz 4 in #Lenzerheide bei letzter Gelegenheit das Olympiaticket! Sieg geht an Tessa Worley. #srfski pic.twitter.com/A8rKGHhKjf

Il podest

1. Tessa Worley (Fr) 2:10,81

2. Viktoria Rebensburg (De) +0,07

3. Meta Hrovat (Sln) +1,45

Tessa Worley festivescha a Lai sia emprima victoria da la stagiun. Trais giadas è la Franzosa gia stada secunda. Worley gudogna il slalom gigant cun in avantatg da 7 tschientavels sin la Tudestga Viktoria Rebensburg. Terza vegn la Slovena Meta Hrovat. Per Hrovat èsi l'emprim plaz da podest da sia carriera.

Wild als gieus olimpics

La Turitgaisa Simone Wild è meglra Svizra. Questa stagiun n'era ella mai stada meglra che 21avla. Wild è sa meglierada en il segund percurs dal novavel sin il quart plaz. Grazia a quest resultat ademplescha la skiunza da 24 onns la norma da selecziun per ils gieus olimpics d'enviern a Pyeongchang. Il podest ha ella manchentà be per quatter tschientavels. Ses meglier resultat era fin uss in settavel plaz l'enviern passà a Sestriere. Las ulteriuras Svizras n'èn betg sa rangadas en las Top 10.

Las ulteriuras Svizras

15. Wendy Holdener +2,58

17. Mélanie Meillard +3,59

20. Lara Gut +3,83

22. Camille Rast +4,28

