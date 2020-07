Suenter ch'il FC Turitg ha communitgà il venderdi che ses giugader Mirlind Kryeziu saja s'infectà cun il coronavirus, han er tut ils ulteriurs giugaders ed il persunal d'equipa stuì laschar far in test. Il resultat: 6 giugaders e 3 commembers dal staff èn vegnids testads positiv sin il virus. Cunquai che Kryeziu ha anc giugà il mardi passà cunter Xamax, han era ils commembers da quel club stuì laschar far in test – quels èn dentant tuts stads negativs.

Il venderdi saira gia ha la direcziun da sanadad dal chantun Turitg decidì, che tut ils giugaders ed accumpagnaders dal club ch'èn stads da la partida al gieu da mardi a Neuchâtel ston ir per 10 dis en quarantina – fin ils 17 da fanadur.

Las proximas partidas cunter Sion da questa sonda e Basilea da mardi che vegn èn vegnidas spustadas. Cura che quellas duain avair lieu, n'è anc betg enconuschent. Tge che la situaziun tar il FCZ munta per l’entir manaschi da la liga, n’è anc betg cler. Il mender cas pudess la stagiun vegnir interrutta.

Er in cas en la Challenge League

Er tar ils Grasshoppers da Turitg datti in cas da corona. Pertutgà è il giugader central, Amel Rustemoski.