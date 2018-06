Ina votaziun dal pievel cun la dumonda, sch'ins less sustegnair occurenzas sco gieus olimpics u il campiunadi mundial da ballape na datti betg en Russia. Qua hai num: Nus faschain il campiunadi mundial. E pajà vegn quel cun daners da taglia che van per gronda part er anc en il satg dals oligarchs. Daners che fissan tenor critichers pli necessaris en auters lieus – sco per exempel en la scolaziun ubain en il provediment da sanadad. Malgrà tut la critica: Ils Russ sezs hajan per gronda part plaschair dad esser ospitants dal campiunadi mundial, di Christof Franzen, dapi 10 onns correspundent da SRF a Moscau.

«Uschiglio na vesessan nus er betg ils daners»

Els hajan er in'autra relaziun cun ils agens daners da taglia, respectiv cun ils gudogns dal stadi or da las fatschentas dad ieli che tutgian atgnamain er al pievel. Che quai sajan lur daners che vegnian investids, na saja betg uschè preschent. «Uschiglio na vesessan nus er betg ils daners, uschia avain nus almain novas vias, stadions ubain plazzas aviaticas», èn respostas che Franzen ha survegnì da Russas e Russ.

