Cun il terz plaz en la cursa cunter l'ura ha Geraint Thomas er dumagnà l'ultima sfida sin la via per gudagnar il 105avel Tour de France.

Sin l'etappa collinusa da 31 kilometers è el be stà 14 secundas pli plauns ch'il victur da l'etappa Tom Dumoulin. En il classament general maina Thomas cun 1:51 minutas avantatg avant Dumoulin. Chris Froome, ch'è vegnì oz segund, è en il classament general ina secunda suenter Dumoulin.

Classament general suenter 20avla etappa

1. Geraint Thomas

2. Tom Dumoulin +1:51 minutas

3. Chris Froome +1:52 minutas

Davosa e 21avla etappa

Suenter pli che trais emnas cuntanschan ils profis da velo da la Tour de France la Champs-Élysées a Paris. La 21avla etappa da dumengia stat en il center dal victur dal Tour de France, Geraint Thomas, che na vegn tradiziunalmain betg pli attatgà e che po uschia giudair l'etappa da triumf tochen al boulevard da la chapitala franzosa. Tar la davosa etappa sin il tschancun da Houilles a Paris vai be pli per il victur dal di. Per il solit datti in spurt da massa.

RR novitads 18:00