Thorsten Fink è nov trenader dals Grasshoppers. El surpiglia il post per immediat. Quai ha communitgà il club turitgais. Fink haja suttascrit in contract dad in onn.

Fink enconuscha gia la Super League. Dal 2009 fin il 2011 ha el numnadamain trenà il FC Basilea. Cun il FCB ha el gudagnà dus titels da campiun svizzer ed ina giada la cuppa svizra.

Ils ultims trais onns ha Fink trenà il FK Austria. Ordavant è el stà trenader da APOEL Nikosia en Grezia, sco er dal Hamburger SV en la Bundesliga.

