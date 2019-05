Uffizialmain, tenor la UEFA, custan ils bigliets per il final tranter 70 e 600 euros. Survegnir in bigliet sur la via uffiziala n'è dentant strusch pussaivel per in normal fan da ballape.

Ils custs per ils tickets explodeschan

Sin portals online sco «StubHub» u «Viagogo» custan ils pli favuraivels bigliets actualmein tranter 4'400 e 4'600 francs. Encunter ensi na datti strusch cunfins. Var 10'000 francs sto ins pajar per in ticket en la meglra categoria.

Tge èn «StubHub» e «Viagogo» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «StubHub» e «Viagogo» n'èn betg offeriders uffizials. Quai èn dus portals online che funcziunan sco ina bursa da bigliets. Ils bigliets per l'occurenza vegnan revendids. Mintga persuna privata ha la pussaivladad da vender sin «StubHub» u «Viagogo» bigliets. Il princip è sumegliant sco tar ricardo u ebay.

Blers biros da viadis na porschan betg il final

I dat biros da viadi ch'èn sa spezialisads sin organisar viadis ad occurenzas da sport. Plirs biros en Svizra han dentant communitgà, ch'els na porschan betg in viadi al final da la Champions League a Madrid. «Fussballreisen.ch» sco er «perfect-tours.ch» han ditg ad RTR, ch'els na pudessian betg garantir che tut funcziunass senza incaps.

