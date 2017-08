Tiger Woods ha gì 5 drogas en il corp

Tschintg differentas drogas èn vegnidas constatadas en il corp da Tiger Woods, cura che la polizia ha chattà el la fin da matg ch'el durmiva en in auto. Quai rapporta l'emettur american ESPN, sa referind sin ina copia dal rapport toxicologic.

I sa tracti da meds cunter las dolurs Hydrocodon e Hydromorphone, meds da durmir Alprazolam e Zolpidem (omadus genericas) sco er d'ina substanza ord Marihuana Delta-9 Carboxy THC. Tuts meds dovran in recept. Betg enconuschent è, schebain l'anteriur numer 1 da la rangaziun mundiala da golf aveva in recept per tut ils medicaments. Marihuana medicinal è legal en la Florida.

Situaziun da partenza

L'um da 41 onns è la notg dals 29 da matg enturn las trais vegnì chattà da la polizia a Palm Beach en ses auto durmind. Il motor da l'auto marschava anc. Ils policists han descrit el sco «plaun, marsch e balbegiond». Woods ha argumentà ch'el haja reagì nunspetgadamain sin quests medicaments ch'el haja survegnì sin ordinaziun. Il test d'alcohol era negativ. Il zercladur ha Tiger Woods visità in «program intensiv» per pudair ir enturn meglier cun dolurs e mancanza da sien.

Statement da Tiger Woods 0:15 min, dals 30.5.2017

