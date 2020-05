Suenter ch'ins ha spustà ils gieus olimpics da stad a Tokio sin l'auter onn, metta il Comité olimpic internaziunal IOC a disposiziun fin ad 800 milliuns dollars per dumagnar las consequenzas.

Consequenzas gravantas

La crisa da corona muntia consequenzas finanzialas considerablas per olimpia, il moviment olimpic e per l'IOC. Quai ha communitgà il president Thomas Bach.

Cun la gronda part dals daners – vul dir 650 milliuns dollars – veglian ins pajar ils custs supplementars che l'IOC ha per organisar ils gieus olimpics a Tokio in onn pli tard, il 2021.

150 milliuns dollars survegnian tranter auter las federaziuns internaziunalas da sport ed il comité olimpic, uschia Bach.

