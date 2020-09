L'auter onn vegnia a dar gieus olimpics a Tokio - cun u senza corona. Quai ha ditg il vicepresident dal comité olimpic internaziunal John Coates.

I vegn ad esser ils gieus, che han dumagnà il Covid-19, la glisch a la fin dal tunnel.

Las autoritads giapunaisas avevan adina puspè explitgà ch'ellas na giavischian betg in ulteriur spustament. Ed er Coates ha ditg ch'ina gruppa da lavur examineschia eventuals scenaris per il 2021. Ins vegnia ad avair atlets da regiuns, nua ch'il coronavirus saja sut controlla ed auters ord regiuns da ristg. Er la dumonda dals aspectaturs vegnia discutada. Actualmain èn ils cunfins giapunais serrads per gronda part per persunas da l'exteriur.

Ord l'archiv da SRF

Suenter ch'ins ha spustà ils gieus olimpics da stad a Tokio sin 2021, metta il Comité olimpic internaziunal IOC a disposiziun fin ad 800 milliuns dollars per dumagnar las consequenzas.