Tokyo 2020 - Ils gieus olimpics vegnan spustads

Ils gieus olimpics da stad a Tokyo vegnan spustads per in onn. Quai ha declerà il primminister giapunais Shinzo Abe. Il Giapun saja sa cunvegnì cun il president dal Comité olimpic internaziunal Thomas Bach ch'ils gieus olimpics duain sin il pli tard avair lieu la stad en in onn.