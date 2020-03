Il segns pe in spustament da Tokyo 2020 s'augmentan. La Federaziun internaziunala per atletica leva pretenda ch'ils gieus vegnan spustads ed er la Svizra pretenda uss ch'i vegn spustà.

En consequenza al coronavirus saja a situaziun da trenar per ils atlets e las atletas difficila. L’Australia, il Canada ed il Giapun avevan gia annunzià ch’ins na vegnia betg a prender part als gieus. Oz era il president dal IOC – Thomas Bach – sa drizzà en in mail a las atletas ad ils atlets. Il president tudestg ha supplitgà per chapientscha. Sche la Svizra vegniss a prender part sch’ils gieus han lieu il fanadur n’è anc betg enconuschent.

Squitsch crescha

L'IOC aveva fatg a savair dumengia saira ch'i decidian entaifer las proximas quatter emnas sch'ils gieus olimpics da Tokyo 2020 vegnan spustads u betg. Sco emprim pajais ha uss il Canada ditg ch'els na tramettan naginas atletas e nagins atlets als gieus da stad, raschun è il coronavirus.

En il parlament giapunais ha il primminister giapunais, Shinzo Abe declerà ch'i fiss pussaivel ch'ils gieus olimpics stoppian vegnir spustads. Da stritgar ils gieus olimpics, na saja dentant nagina dumonda. Ma la sanadad dals sportists e las sportistas haja la pli auta prioritad. Perquai stoppian ins ponderar in spustament. La decisiun definitiva stoppia dentant il Comité olimpic internaziunal IOC prender.

World Athletics vul spustament

La Federaziun internaziunala d'atletica leva vul ch'ils gieus olimpics vegnian spustads. Pervi dal coronavirus na saja il termin da questa stad ni pussaivel ni giavischà. Els sajan er pronts da collavurar cun l'IOC per chattar in nov termin. Els sincereschan ch'era in spustament sin la stad 2021 saja pussaivla, malgrà ch'i saja planisà per là il campiunadi mundial d'atletica leva.

Auters eveniments sportivs enta pe

Il pli probabel pudess esser in spustament per in onn. Ma quai ha consequenzas gravantas per il chalender da sport. Là fissan numnadamain er is campiunadis mundials dals nudaders en il Giapun e da l'atletica leva en ils Stadis Unids. Il 2022 èn gia gieus olimpics d'enviern il favrer ed il campiunadi mundial da ballape il november e december.

Da spustar ils gieus olimpics fiss ina decisiun istorica. Ma desditgas hai gia dà pliras giadas en il passà, ma questa giada na duai quai betg capitar.

