A Toblach steva questa dumengia la segunda etappa dal Tour de ski sin il program. Per ils Svizzers e las Svizras n'haja dà nagin exploit – uschia n'er betg per il victur da l'ultim Tour de ski, per Dario Cologna.

Cologna pudess avair grev da vegnir sin il podest final

Er en sia disciplina speziala, ils 15 kilometers skating cun start singul, n'ha Dario Cologna betg pudì persvader al Tour de Ski. Cun in retard da 48 secundas sin il victur, il Russ Sergej Ustjugow, è il defensur dal titel vegnì 11avel. Fin al kilometer 12 er'el anc 5avel, ma fin la fin ha el anc pers 6 rangs. Per Cologna pudessi vegnir grev da cuntanscher ina plazza da podest en il classament general.

In resultat allegraivel ha il giuven da 22 onns, Beda Klee mussà la dumengia a Toblach. Sco 26avel ha el recaltgà per la segunda giada en sia carriera puncts da la cuppa mundiala.

Von Siebenthal fa il meglier resultat da sia stagiun

Nathalie von Siebenthal ha realisà en la segunda etappa dal Tour de ski a Toblach ses meglier resultat da la stagiun fin uss. En la cursa sur 10 km stil liber è von Siebenthal vegnida 8avla.

Legenda: Nathalie von Siebenthal – qua en la cursa da Ruka ils 25 da november – ha fatg il meglier resultat da questa stagiun. Keystone

Las ulteriuras Svizras han er cuntanschì puncts. Nadine Fähndrich è 22avla e Laurien van der Graaff 23avla. Omaduas han pers radund 1 minuta e mez sin la victura, la Russa Natalia Nepryaeva. Segunda è la Norvegiaisa Ingvild Flugstad Oestberg.

Il program dal 13avel Tour de ski Il classicher da passlung maina questa giada dals 29-12-2018 fin ils 06-01-2019 sur set etappas e quatter lieus da cursa. Quai èn en detagl: 29.12.2018 Toblach (ITA) Sprint skating dunnas/umens.

30.12.2018 Toblach (ITA) 10km/15km skating dunnas/umens.

01.01.2019 Val Müstair (SUI) 09:30 qualificaziun e las 12:00 il sprint skating dunnas/umens.

02.01.2019 Oberstdorf (GER) 10km/15km start da massa classic dunnas/umens.

03.01.2019 Oberstdorf (GER) 10km/15km start singul skating dunnas/umens.

05.01.2019 Val di Fiemme (ITA) 10km/15km start da massa classic dunnas/umens.

06.01.2019 Val di Fiemme (ITA) 9km start singul skating (Final Climb) dunnas/umens.

