Klaebo da la Norvegia ch'è gia traidubel campiun olimpic ha la finala gudagnà sin l'Alpe Cermis en Val di Fiemme cun in avantatg da 16,7 secundas sin il Russ Sergej Ustjugow. Cun 22 onns è Klaebo il pli giuven currider da passlung ch'ha gudagnà il Tour de ski. Fin uss tegneva Dario Cologna quest record. Cura che lez ha gudagnà l'onn 2009 era Cologna però radund otg mais pli vegls che Klaebo uss.

Toni Livers è meglier Svizzer

Toni Livers da Trun è la finala vegnì 31avel (+8:21,8). Jonas Baumann è vegnì 32avel (+8:25,1). Dario Cologna n'è betg sa participà a l'ultima etappa dal Tour de ski pervi da motivs da sanada.

Tar las dunnas Östberg avant Neprjajewa

Sin l'ultima da las total set etappas ha la Östberg pudì engrondir ses avantatg en il classament general. Uschia ha ella gudagnà la cursa cun in avantatg da record da 2:42 minutas sin la Russa Natalia Neprjajewa. Cun uschè in grond avantatg n'ha anc nagina autra dunna gudagnà il Tour de ski. Per Östberg è quai ses meglier resultat da sia carriera.

Nathalie von Siebenthal è 15avla

En l'ultima etappa è Nathalie von Siebenthal sa megliurada dal 20avel sin il 15avel plaz (+10:19,1). 900 meters avant l'arrivada era ella schizunt anc sin il 12avel plaz. Sin ils ultims meters è ella però puspè crudada enavos. Las davosas duas giadas è von Siebenthal mintgamai vegnida 8avla en la cursa d'etappas.

