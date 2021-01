Plazza 12 per Dario Cologna – Furger 11avel

Al sisavel di dal Tour de ski en Val di Fiemma n'hai betg tanschì per ils top 10 per ils Svizzers. Roman Furger è sco meglier Svizzer sin plaz 11, Dario Cologna è vegnì 12avel. En il classament è Cologna uschia sa lavurà enavant sin plazza 6. Sin il podest ha il Grischun uss in retard dad 1:30.

Ina plazza davant Cologna è sa tschentà Furger oz en la cursa, sin plazza 11. Er Beda Klee sco 14avel e Jonas Baumann sco 25avel han anc pudì ir per puncts per il classament en la cuppa mundiala. La tschintgavla victoria en seria ha il Russ Alexander Bolschunow pudì festivar. El ha laschà enavos Cologna e Furger en l'ultima runda per radund 15 secundas.

Sonda e dumengia stattan anc il sprint classic sco er l'Alpe Cermis sin il program.