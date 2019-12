Carlo Janka e ses corp. Adina puspè vegn il campiun olimpic da Sursaissa franà. Questa stad ha ses dies interrut el amez las preparativas per la nova stagiun da skis. A la tschertga da respostas, co bajegiar si la musculatura, senza provocar ulteriuras inflammaziuns, è vegnì endament a ses trenader da cundiziun Michi Bont la metoda d'occlusiun, ch'el enconuscheva nà dal hockey.

Pli pauc è dapli

Tar il trenament d'occlusiun (era enconuschent sco BFRT Blood Flow Restriction Traininig) vegnan las avainas sisum la bratscha e las chommas liadas giu cun bandaschas elasticas. Ils musculs survegnan damain sang e vegnan stanchels, era sch'ins trenescha be cun levs pais. L'entir metabolissem lavura però uschia sco tar in trenament da forza maximal cun grevs pais. Ina sort cugliunar il corp che tratga da far in workout intensiv.

Legenda: Cun liar giu ils musculs da la bratscha e las chommas, na vegn betg tant sang tras las avainas ed ils musculs vegnan pli spert stanchels e quai er cun pli pauc pais. SRF, Sportaktuell

Cun quest trenament èsi grategia a Carlo Janka da bajegiar si la musculatura giavischada sin la nova stagiun e quai senza laschar patir ses dies e provocar blessuras.

