Nicola Spirig distanziescha per pli che quatter minutas la spezialista da distanza lunga Imogen Simmonds - ch'è qualifitgada per l'Ironman Hawaii. Il triatlon da Turitg è stà per Spirig la terza concurrenza suenter la naschientscha da ses terz uffant.

Nicola Spirig trenescha actualmain a San Murezzan - ed en trais emnas sa participescha ella era al triatlon ch'a lieu là. A Turitg è damaun lura - l'Ironman Switzerland.

