La triatleta Nicola Spirig vul cuntinuar sia carriera sportiva almain fin ils gieus olimpics 2021 a Tokio. Quai ha la Turitgaisa da 38 onns dà enconuschent ad ina conferenza da medias. Suenter ch'ils gieus olimpics èn vegnids spustads per in onn, aveva la victura olimpica da triatlon il 2012 a Londra e segunda il 2016 a Rio de Janeiro laschà avert, sch'ella cuntinuescha u betg. Uss è la mamma da trais uffants sa decidida. Per Spirig fissan quai ils tschintgavels gieus olimpics.

