Per il president da Cuira, Curdin Furrer, è quest quart gieu da la seria in grond «highlight».

Il gieu en il stadion da hockey vegn in gieu spezial per Cuira (alv-cotschen) sco er per Malans (nair-cotschen).

Cun 3:0 mainan ils «Alligator Malans» en la seria da quartfinal cunter «Cuira Unihockey». Quest quart gieu da la seria na vegn dentant betg ad esser in gieu sco in auter.

I vegn ina gronda festa d'unihoc.

Per mintga singul giugader vegni in gieu spezial. Avant uschia ina culissa han mo ils pli paucs giugaders gia giugà ina giada.

Lavurà senza fin il davos mais

Dapi radund in mais san ils responsabels da «Cuira Unihockey» che quest quart gieu da la seria vegn mussà live sin SRF. Cunquai ch'il dachasa usità, la sala da la scola professiunala a Cuira, n'è dentant betg adattada per in gieu a la televisiun, mida il club per quest gieu ses dachasa en il stadion da hockey «Thomas Domenig». Las davosas emnas han els perquai lavurà senza fin davos las culissas, raquinta Curdin Furrer.

Tar quest gieu è tut simplamain ina dimensiun pli grond.

Malans cun cler avantatg

Ils «Alligator Malans» han dominà fin uss la seria da quartfinal, uschia che l'avantatg da 3:0 en la seria è fitg merità. L'equipa dal Signuradi ha pia la gronda schanza da decider la sonda a Cuira quest duel cunter il grond rival. E quai avant ina culissa magnifica. Mo cler che l'equipa da Cuira vegn ad esser spezialmain motivada da metter ina chomma a Malans.

Tschertas persunas din ch'i dat en il unihoc mo in derby. E quai è il derby tranter Cuira e Malans.

