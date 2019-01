Brüschweiler ha sajettà in dals dus gols a la victoria.

Tar il campiunadi mundial dad U20 a Canada han ils Svizzers dumagnà ina surpraisa. L'equipa dal trenader grischun Christian Wohlwend ha mussà ina fitg buna prestaziun cunter ils Svedais. Pia cunter il team ch'aveva gudagnà tut ses gieus en la gruppa B ed era stada avant in onn en il final dal campiunadi mundial.

Brüschwiler ha pudì far l'emprim gol en la 16avla minuta. El ha pudì ir sur la mesadad dal glatsch vi senza vegnir disturbà ed ha lura pudì far il gol. En il segund terz ha la Svizra dominà e Wyss ha pudì far il segund gol en la 34avla minuta. El ha dà suenter tantas giadas sin il puck, fin ch'el è ì en il gol.

Il Grischun, Luca Hollenstein cun fitg buna prestaziun

Il goli grischun, Luca Hollenstein ha mussà ina fitg buna prestaziun ed ha gì ina gronda cumpart a la victoria dals Svizzers. Il giuven da 18 onns che deriva da Domat ha mussà ina fitg buna prestaziun. El ha dà intginas paradas sensaziunalas per spendrar il gol svizzer. En tut ha el numnadamain tegnì tut ils 41 sajets sin il gol svizzer.

Fin uss è bronz la suletta medaglia

Gia il 1998 han ils Svizzers battì ils Svedais en il quartfinal, da quai temp cun 2:1 suenter sajettar penaltis. La finala han els gudagnà bronz. Quai è fin oz l'unica medaglia da quest eveniment. Dapi lura ha la Svizra sulet dumagnà il 2002 ed il 2010 en il mezfinal.

Il mezfinal cunter la Finlanda ha lieu la notg sin sonda.

