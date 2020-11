La naziunala svizra da U21 avess gugent finì sia qualificaziun per il campiunadi europeic cun la 10avla victoria en 10 gieus. Ma la finala han is Franzos battì els cun 3:1.

L'emprima qualificaziun per la runda finala dal campiunadi europeic dapi il 2011 ha l'equipa naziunala U21 segirà gia avant in mais. A Caen èn ils giuvens dentant sco emprim stads senza schanzas e lura stads da levsenn. Enfin a la carta mellen-cotschna dal defensur franzos Colin Dagba han ils Svizzers stuì conceder als adversaris ina schanza suenter l'autra. Lur fortuna è stada che be Odsonne Edouard ha gì success. L'attatgader da Celtic Glasgow ha pli tard anc ina giada tutgà la latta.

Ils Svizzers han pir pudì profitar cura ch'els èn stads en avantatg cun in giugader dapli. En la 88avla minuta ha Kastriot Imeri pudì sajettar els al 1:2. Quai che avess er tanschì a la victoria da gruppa, suenter l'emprim gieu ch'els avevan gudagnà 3:1. Ma durant il temp supplementar, ha la finala Randal Kolo pudì sajettar il 3:1 per ils Franzos.

La runda finala dals U21 è l'auter onn encunter Slovenia ed Ungaria, quai en duas transchas. Ils gieus da gruppa en quatter gruppas da quatter èn lura la fin da mars. Ils quartfinals, mezfinals sco era il final vegnan dads la stad, gist avant la runda finala da l'equipa naziunala A.