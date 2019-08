Per l’emprima giada insumma ha la UEFA nominà ina arbitra per in gieu impurtant da ballape tar ils umens. La franzosa Stéphanie Frappart vegn a tschivlar la partida dal supercup tranter il victur da la champions league, il FC Liverpool ed il FC Chelsea, il victur da l’Europa League. Il gieu ha lieu ils 14 d'avust ad Istanbul.

Frappart era gia stada arbitra en il final dal campiunadi mundial da las dunnas tranter ils Stadis Unids ed il Pajais Bass. L'avrigl da quest onn ha la dunna da 35 onns gì per l'emprima giada in engaschament en la Ligue 1 da la Frantscha. Ella tutga ussa tar tar il pool fix d'arbiters en la pli auta liga da la Frantscha.

RR novitads 15:00