I va per onur e daners

L’equipa da Vladimir Petkovic frunta en l’emprim mezfinal sin il Portugal cun il superstar Cristiano Ronaldo. Il victur cumbatta lura dumengia per quest emprim titel da la Nations League encunter il victur dal segund mezfinal tranter l’Ollanda e l’Engalterra.

A quest turnier vai oravant tut per onur e daners. Il victur dastga betg sulet sa numnar emprim campiun da la Nations League, quest turnier ch’è vegnì clamà en vita avant in onn, mabain er emplenir la cassa cun passa 10 milliuns euros. Er il victur dal final pitschen che dat la dumengia il gieu per il terz e quart plaz survegn anc adina bun 8 milliuns euros.

