Il Podest

1. Petra Vlhova (Slk) 1:50,53

2. Frida Hansdotter (Sd) +0,10

3. Wendy Holdener +0,52

Wendy Holdener ha cuntanschì a Lai ses 5avel podest da la stagiun. A Lai è crudada or la gronda dominatura da la stagiun, l'Americana Mikaela Shiffrin curt avant l'arrivada dal segund percurs. Uschia è la via stada libra per la Slovaca Petra Vlhova. Per ella èsi stà la segunda victoria da la stagiun en in slalom. Ses meglier resultat dal slalom ha realisà la Vallesana Mélanie Meillard. Ella è vegnida quarta.

Las ulteriuras Svizras

4. Mélanie Meillard +0,71

10. Denise Feierabend +2,46

15. Michelle Gisin +3,22

19. Aline Danioth +3,61

23. Carole Bissig +4,66

Avant ils gieus olimpics en la Corea dal Sid han las skiunzas be pli ina cursa sin il program. Ils 30 da schaner è la cursa parallela a Stockholm en Svezia.

