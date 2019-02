Ultima schanza per ils umens d'ir per ina medaglia

L'ultima schanza per far medaglias ad Åre: Il slalom da dumengia.

Tut che tegna ils poleschs a Daniel Yule e Ramon Zenhäusern per il slalom dals campiunadis mundials da dumengia. Ad els vegn attribuì schanzas da vegnir sin il podest tar l'ultima cursa dals campiunadis mundials ad Are – ed uschia tuttina anc gudagnar ina medaglia per il team dals umens svizzers. Sa chapescha che Loïc Meillard è era bun per ina surpraisa. A Saalbach-Hinterglemm è el bain stà segund – n'ha però betg pudì sa profilar en il slalom questa stagiun. Il pli nunenconuschent dal team svizzer è probabel il quart en la cursa da slalom: Tanguy Nef.

Cun uschè blers skiunzs buns dovri duas giadas ina prestaziun perfetga per avair la schanza d'esser davant.

Sco gronds favurits vegnan surtut numnads l'Austriac Marcel Hirscher che defenda ses titel ed il Franzos Clément Noël. E tuttina datti plirs auters ch'èn buns per ina medaglia.