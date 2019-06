Aldo Casanova ch’è oriund da Mustér aveva surpiglià l’equipa naziunala da las dunnas U19 suenter il campiunadi mundial il 2016 a Belleville en il Canada nua che las Svizras avevan gudagnà bronz. Malgrà buna lavur ha il success mancà ils davos onns sut la batgetta da Casanova. Al campiunadi mundial avant in onn a Son Gagl n’han las Svizras U19 per l’emprima giada betg pudì cumbatter per ina medaglia, igl è resultà be il 5avel plaz. Al turnier avant in mais a Chomutov en la Tschechia ha l’equipa da Casanova schizunt stuì magunar ina terrada encunter la Lettonia.

Sco equipa avain nus pudì sa sviluppar en la dretga direcziun, ma ils resultats na correspundevan betg pli a nossas pretensiuns il davos temp.

Ina da las raschuns che Aldo Casanova ha terminà sia lavur sco trenader naziunal è era ch’el ha pudì influenzar be pauc per manar l’equipa enavant, er perquai ch’el ha pudì trenar l’equipa mintgamai be paucas emnas ad onn. Perquai saja ussa il dretg mument da surdar las dunnas U19 en auters mauns, uschia Casanova che banduna swiss unihockey. El è dentant vinavant engaschà tar l'equipa dals U21 da Floorball Köniz.

I dovra nov vent

Aldo Casanova saja adina stà professiunal ed haja dà ses meglier per l’equipa. El haja investì enorm bler, tuttina dovria questa equipa naziunala U19 ussa nov vent di Remo Manser, responsabel tar swiss unihockey. La federaziun svizra d’unihockey spera da chattar bainbaud in nov trenader per l’equipa naziunala da la dunnas U19. En strusch in onn stat gia il proxim campiunadi mundial sin il program, quai dals 6 fin ils 10 da matg ad Uppsala en la Svezia.

