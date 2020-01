La victoria per ils da Malans è meritada – era sch'il club da la chapitala era l’entschatta da la partida pli activ e manava cun 2:0. En il segund terz èsi lura gartegià ad Alligator Malans da volver il gieu e dad ir en avantatg.

Schanzas intactas

Grazia a la victoria da la sonda èn las schanzas per ils da Malans per il terz rang final intactas. Per Cuira percunter è la situaziun en il cumbat da playoff vegnida mendra.

Era Piranha gudogna

Ina victoria grischuna hai era dà tar las dunnas. En la 14avla runda da la liga naziunala ha Piranha Cuira gudagnà cunter Zug cun 8:2.

RTR novitads 21:00