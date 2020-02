Grazia ad ina ferma prestaziun en il davos terz battan las dunnas da Cuira Kloten-Dietlikon cun 7:3, e van uschia per il buccal da la cuppa svizra. Auter tar ils Alligator Malans, ils umens grischuns perdan il final cunter Zug cun 5:6 suenter prolungaziun.

Cuira fa 5 gols en il davos terz

Per la terza giada gudognan las dunnas da Piranha Cuira la cuppa svizra dal unihockey. Cunter las Kloten-Dietlikon Jets gartegia a las da Cuira la revantscha per las duas terradas en ils finals dal 2017 e da l'onn passà. Questa giada gudogna Piranha Cuira la finala cleramain cun 7:3.

Gronda satisfacziun era tar Seraina Ulber, il capitani da Piranha. Il plaschair da Piranha Cuira saja fitg grond ch'i saja gartegià da prender revantscha per omadus finals ch'ellas han pers l'onn passà encunter las rivalas eternas da Kloten-Dietlikon.

Prolungaziun decida Malans – Zug

Il final dals umens tranter ils Alligator Malans e Zug United è stà in vaira vi e nà. L'emprim gol ha Zug sajettà en la 5avla minuta. Silsuenter vegn Malans bunamain adina d'egualisar, cura ch'ils da Zug sajettan in gol. En la 56avla minuta fa Malans il 5:5, ed uschia vegni tar la prolungaziun. En quella fa Zug suenter 5 minutas il gol decisiv – e gudogna uschia per l'emprima giada la cuppa svizra.

