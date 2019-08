Lai n'ha fin oz betg purtà fortuna ad Ursin Spescha

Durant che Vital Albin vul cuntanscher in plaz sut ils top 10 vali per Ursin Spescha da finalmain ina giada cuntanscher l’arrivada a Lai ed uschia far pasch cun la cursa al pe dal Corn Cotschen. Avant dus onns aveva Spescha stuì ceder e dar si la cursa suenter ina cupitgada e l’onn passà ha il giuven mountainbiker da Sevgein stuì persequitar la cursa dals campiunadis mundials a la televisiun damai che Swiss Cycling na betg selecziunà Spescha per quest punct culminant. Uss survegn il giuven da 21 onns ina nova schanza. Las premissas per in bun resultat a Lai n’èn dentant puspè betg idealas. Ursin Spescha patescha dapi in temp da mal il dies. Uschia n’è el er betg stà a la partenza a la davosa cursa da la cuppa mundiala a Val di Sole en l’Italia.

Vital Albin sa senta bain a Lai

Cuntrari ad Ursin Spescha vai il mument a Vital Albin. El po ir a la partenza a Lai en la meglra furma da la stagiun. En la davosa cursa a Val di Sole è Albin vegnì 6avel en la cursa dals U23, il medem resultat ch’el aveva er gia cuntanschì als campiunadis mundials avant in onn a Lai. La cursa al pe dal Corn Cotschen è plinavant sco fatga per Vital Albin. En questa cursa che maina da bler sur crappa e ragischs sa senta il giuven mountainbiker da Tersnaus bain. E ch’el vegn er bain a frida cun il squitsch da chasa ha el demonstrà avant in onn. Albin vul danovamain persvader a la cursa quasi avant ses isch-chasa, quai cun in plaz sut ils megliers diesch.

Punct culminant suonda en il Canada

En bun duas emnas sgolan Vital Albin ed Ursin Spescha lura a Mont Sainte-Anne en il Canada per pudair ir a la partenza dals campiunadis mundials. Per omadus è quai la pli impurtanta cursa ed il punct culminant da la stagiun da mountainbike 2019.

Sportissimo 17:00