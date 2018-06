L’Uruguai batta la Russia cun 3:0 e sa qualifitgescha uschia sco emprim da la gruppa A per ils otgavelfinals. Sco segund qualifitgà en la gruppa è la Russia. Per la squadra da l'Uruguai è quai stà il terz gieu al campiunadi mundial senza cuntergol.

Ils gols per la squadra sidamericana han tratg Luis Suárez en la 10avla minuta, Denis Tscheryschew cun in autogol en la 28avla minuta ed Edinson Cavani en la 90avla minuta.

L'Arabia Saudita gudogna cunter l'Egipta

En l'ulteriur gieu da la gruppa A, ha l'Arabia Saudita gudagnà cunter l'Egipta cun 2:1, grazia ad in gol en il temp supplementar. Mohamed Salah ha sajettà per l'Egipta l'emprim gol. Ils gols per l'Arabia Saudita Salman Al-Faradsch en la 45avla minuta cun in penalti e Salem Al-Dawsari en la 90avla minuta.

Legenda: L'Arabia Saudita cunter l'Egipta – 2:1. Keystone

