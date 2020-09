US Open 2020

Per l'emprima giada en sia carriera cuntanscha Alexander Zverev in final d'in turnier da Grand Slam. Il giugader da tennis tudestg ha battì en il mezfinal dal US Open il Spagnol Pablo Carreno Busta en tschintg sets cun 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 e 6:3.

En il final spetga Dominik Thiem

Zverev ha uschia er per l'emprima giada gudagnà in gieu suenter avair pers ils emprims dus sets. En il final frunta Zverev sin l'Austriac Dominik Thiem che ha battì il Russ Daniil Medwedew en trais sets cun 6:2, 7:6 e 7:6.