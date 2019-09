Rafael Nadal gudogna l’US Open a New York. En in final dramatic ha il Spagnol gudagnà cunter il Russ Daniil Medwedew en tschintg sets cun 7:5, 6:3, 5 :7, 4:6 e 6:4. Danniil Medwedew ha mussà ina grondiusa prestaziun en ses emprim final da Grand Slam, per batter il Spagnol n'hai però tuttina betg bastà.

Rafael Nadal po uschia festivar ses 19avel titel da Grand Slam, il quart a l’US Open. Uschia manca ad el be pli in titel per egualisar il record da Roger Federer ch’ha fin uss gudagnà 20 giadas in turnier da Grand Slam.

