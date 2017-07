Benjamin Mendy è da nov il pli char defensur dal mund. Per passa 63 milliuns francs mida il ballapedist da 23 onns da Monaco tar Manchester City.

Mo in di suenter che Manchester City ha engaschà per radund 33 milliuns francs il giugader da la naziunala brasiliana Danilo, rinforza il club da la Premier League vinavant sia defensiun. Ils 63 milliuns per Mendy muntan in pretsch da record mundial, nagin club n’ha fin uss investì uschè bler per in giugader da la defensiun.

Guardiola sterna blers milliuns

Cun John Stones, Kyle Walker e Mendy ha Manchester City, il club dal trenader Pep Guardiola, uss engaschà ils trais pli chars defensurs. Per Walker ha il club englais pajà var 62 milliuns francs e per Stones var 61 milliuns. Ed era il goli nov engaschà, il Brasilian Ederson, n’è cun 33 milliuns francs betg grad stà in schnepli.

