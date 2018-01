Las cofras èn semtgadas per ils gieus olimpics d’enviern a Pyeongchang. Quest’emna han las 171 atletas ed atlets retschavì a Luterbach en il chantun Soloturn la vestgadira per las proximas emnas en la Corea dal Sid.

Beat Feuz e Marc Gisin emprovan ils chalzers per ils gieus olimpics en la Corea dal sid.

Sco mintga quatter onns surdat Swiss Olympic giaccas, chalzers, chapitschas, egliers da sulegl ed anc bler auter als atlets selecziunads per ils gieus olimpics. Per il skicrosser grischun Alex Fiva saja quai mintgamai in di sco Nadal.

Spezial èsi oravant tut per ils sportists che pon ir l’emprima giada a gieus olimpics sco per exempel il skiunz grischun Thomas Tumler. El stoppia lura anc ina giada mirar atras a chasa tge ch’el haja tut pudì pachetar en la cofra.

La vestgadira plascha ad atletas ed atlets

Il pli impurtant saja ch’il resti saja da buna qualitad e tegnì era chaud manegia il skiunz Mauro Caviezel, pertge en la Corea dal Sid datti il mument fin a minus 20 grads. Co la vestgadira vesi ora na saja betg uschè impurtant di perencunter Beat Feuz, in dals gronds favurits sin ina medaglia a Pyeongchang.

Durant che la vestgadira olimpica saja in zic memia gronda per il passlunghist Jonas Baumann sesa quella perfetg al skicrosser Armin Niederer. Ils impurtants tocs sajan dentant ils dress da cursa, quels stoppian esser sin mesira e spert manegian ils olimpionics grischuns.

Per il passlunghist Toni Livers da Trun èsi gia ils quarts gieus olimpics en seria. El stoppia uschia mintga quatter onns far urden en la stgaffa da resti. Mo quai na saja nagin problem, el regalia adina vinavant la vestgadira a la fin dals gieus olimpics.

Las sportistas ed ils sportists svizzers vegnan er a sa preschentar a Pyeongchang en vestgadira en las colurs svizras cotschen ed alv. E sin quasi tut la vestgadira e chalzers èsi er da vesair l’emblem svizzer.

