Vettel triumfescha per la terza giada en Belgia

Sebastian Vettel gudogna per la terza giada il Grand Prix da la Belgia.

Sebastian Vettel gudogna per la terza giada suenter il 2011 ed il 2013 il Grond premi da la Belgia. Il Tudestg batta il leader dal classament general Lewis Hamilton en il Mercedes e po uschia reducir la differenza sin 17 puncts. Terz è vegnì Max Verstappen en Red Bull.

Il pilot da Sauber Marcus Ericsson vegn sin plaz 10 e fa uschia in ulteriur punct per ses team. Ses collega da team Charles Leclerc è crudà or en l'emprima runda.

