Via interrutta – cursas ad Adelboden han tuttina lieu

Las cursas da la cuppa mundiala ad Adelboden pon tuttina vegnir manadas tras era sche bovas han interrut l’access a la vischnanca. La sonda damaun duai la via esser charrabla.

Las autoritads localas vegnan puspè ad avrir la via chantunala la sonda la damaun a las sis, almain en ina direcziun. Il venderdi resta la via anc serrada pervi da la bova. Las cursas al «Chuenisbärgli» ad Adelboden attiran mintga onn radund 40’000 aspectaturs. Manadas tras vegnan mintgamai in slalom ed in slalom gigant.

