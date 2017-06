Roger Federer ha gudagnà per la 9avla giada il turnier da pastget a Halle. Cunter il Tudestg Alexander Zverev ha il Svizzer fatg curtas e gudagnà en gnanc in'ura cun 6:1 e 6:3.

Victoria per Roger Federer: Il giugader da tennis Svizzer è stà per la 11avla giada en il final a Halle. Gudagnà ha el per la 9avla giada il turnier da tennis da Halle en Germania. Quest onn ha Federer gudagnà tut ils quatter turniers ch'el ha dà.

En il final ha Roger Federer questa giadà giugà cunter Alexander Zverev e gudagnà en dus sets cunter Alexander Zverev cun 6:1 e 6:3.

En total da sia carriera ha el gudagnà fin ussa 92 da ses 140 finals da turniers da l'ATP.

