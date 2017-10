Victoria per Hamilton – quart titel da campiun mundial damanaivel

Lewis Hamilton ha gudagnà il Grond Premi dal Giapun a Suzuka e stà cun quai curt avant ses quart titel da campiun mundial. Sin il segund plaz suonda Max Verstappen. Terz daventa Daniel Ricciardo.

In'ulteriura schleppa hai però dà per Sebastian Vettel en il cumbat per il campiunadi mundial. Il pilot da Ferrari ha gì in problem cun ina chandaila ed ha stuì ir a parcar gia en la tschintgavla runda en la boxa.

Nagins puncts n’hai er dà per ils pilots da Sauber: Marcus Ericsson è crudà or pervi dad in accident. Pascal Wehrlein ha terminà la cursa sin il 15 plaz.

Per il Brit Hamilton è quai la 61avla victoria en in Grond Premi. Quatter cursas avant la fin maina el uss cun in avantatg da 59 puncts sin Vettel ed è curt avant vegnir campiun mundial. Quai fiss gia ses quart titel. La proxima cursa è en duas emnas ad Austin, Texas.

RR novitads 09:00