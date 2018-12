Von Siebenthal manchenta per pauc ils top 10

Nathalie von Siebenthal fa in bun resultat ed arriva sin plaz 14.

Tar la cursa sur 10 kilometers stil liber vegn la passlunghista Therese Johaug sisum il podest. La Norvegiaisa da 30 onns gudogna uschia era la 5avla cursa singula da la stagiun. Ella distanziescha sia cumpatriota Ingvild Flugstad Östberg per 12 secundas, sin plaz 3 vegn la Finnlandaisa Krista Pärmäkoski.

Las ulteriuras Svizras han manchentà ils puncts per la cuppa mundiala: Laurien van der Graaff è vegnida 36avla, Lydia Hiernickel 48avla e la spezialista da sprint Nadine Fähndrich 51aval.

Fabiana Wieser da l’Engiadina Bassa

Per la giuvna passlunghista è in siemi ì en vigur. Per l’emprima giada è Fabiana Wieser stada a la partenza da cursas da la cuppa mundiala. Sonda al sprint è ella vegnida 62avla e dumengia a la cursa da distanza sur 10 kilometers ha ella cuntanschì plaz 72.

RR novitads 11:00