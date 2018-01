Von Siebenthal realisescha il meglier resultat da la carriera

En la 5avla etappa dal Tour de Ski ha Nathalie von Siebenthal manchentà il podest be per pauc en la cursa da 10 kilometers stil liber a Oberstdorf en Germania. La passlunghista bernaisa è vegnida quarta ed ha uschia realisà ses meglier resultat da la carriera en la cuppa mundiala.

Enfin uss era il 5avel plaz a Tavau Nordic mez december ses meglier resultat. Nathalie von Siebenthal ha fatg bun plaz per plaz durant ils 10 kilometers cun partenza en massa ad Oberstdorf, ed ha la finala cuntanschì l’arrivada cun in retard da be 0,9 secundas sin la Finlandaisa Krista Pärmäkoski ch’è vegnida terza. Von Siebenthal ha dentant er profità che la Norvegiaisa Heidi Weng è cupitgada sin ils davos meters.

Ingvild Flugstad Östberg cun schanzas sin victoria al Tour de Ski

Gudagnà la 5avla etappa dal Tour de Ski ha la Norvegiaisa Ingvild Flugstad Östberg avant la campiunessa mundiala en il sprint, sia cumpatriota Maiken Caspersen Falla. En il classament general dal Tour de Ski maina Ingvild Flugstad Östberg avant las duas davosas etappas en la Val di Fiemme cun in avantatg da bunamain ina minuta sin la Norvegiaisa Heidi Weng.

