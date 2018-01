Wawrinka sposta comeback

Stan Wawrinka sposta ses comeback sin la plazza da tennis. Il Romand ha desditg il turnier «Tie Break Tens» a Melbourne.

Stan Wawrinka ha ditg giu il «Tie Break Tens» encunter l'Austraic Dominic Thiem duas uras avant il cumenzament – ina surpraisa. Il mardi aveva il traidubel victur dal Grand-Slam sa mussà optimistic e communitgà ch'el sa legria da turnar sin la plazza da tennis.

Problems cun il schanugl

Pertge che Wawrinka ha declerà forfait n'è anc betg enconuschent. Ins suppona dentant ch'i haja in connex cun ses schanugl. El aveva communitgà ch'el gioghia en l'Australia per sclerir sch'el possia sa participar a l'emprim event pli grond il 2018 – quai dentant mo sch'i dettia nagina ristga per ses schanugl.

Il davos turnier da Wawrinka è stà ils 3 da fanadur a Wimbeldon, nua ch'el ha pers cunter il Russ Daniil Medwedew en l'emprima runda. Suenter ha il Romand stuì operar duas giadas ses schanugl e far ina pausa per sa regenerar.

RR novitads 10:00