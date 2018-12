Per l’emprima giada en l’istorgia sa mesiran las skiunzas en in slalom parallel sin la pista da la Corviglia.

Or da Actualitad video dals 09.12.2018.

Da las 52 skiunzas èn 32 sa qualifitgadas per ils finals. Tranter questas era Wendy Holdener ch'ha però sco 31. bunamain manchentà la qualificaziun. En las rundas da k.o. ha Holdener però pudì dumagnar e vegnir sin il podestg. Però era en questa disciplina nagina che n'ha pudì franar l'Americana Mikaela Shiffrin.

Mikaela Shiffrin (USA) Petra Vlhova (SLK) Wendy Holdener (CH)

Las Svizras :

Aline Danioth e Carole Bissig èn ora en ils 16avels finals

Charlotte Chable e Michelle Gisin èn ora en la qualificaziun

Emprim slalom parallel sin la Corviglia

Ils organisaturs da las cursas da la cuppa mundiala a San Murezzan han gì per l’ediziun da quest’onn ina idea tut speziala. Il futur da la cumbinaziun alpina n'è betg cler – ins studegia da la stritgar or dal chalender. Perquai hani tschertgà in nov format. Cun il slalom parallel han ins chattà quest nov format. Sin la pista da la Corviglia a San Murezzan festivescha la cursa sia premiera.

Andament dal slalom parallel

En ina emprima fasa datti ina qualificaziun. Las 32 skiunzas cun il meglier temp sa qualifitgeschan per la runda finala. Quella prevesa lura 5 rundas fin tar il final. En il 16avel datti anc 2 cursas encunter la medema adversaria. A partir da lura vegn eruida la victura entaifer da mo ina cursa.

La cursa dal slalom parallel valia sco ina cursa singula da slalom ed è uschia era impurtanta per il classament general da slalom.

Maletg 1 / 6 Legenda: Wendy Holdener vegn sin il podest en il slalom parallel sin la pista da la Corviglia a San Murezzan. Keystone Maletg 2 / 6 Legenda: La victura Mikaela Shiffrin (USA) sper la segunda Petra Vlhova (SLZ) e Wendy Holdener sco terza. Keystone Maletg 3 / 6 Legenda: La pista per ils duels da la runda finala e fasa da ko. SRF Maletg 4 / 6 Legenda: Il classament tar la classificaziun. SRF Maletg 5 / 6 Legenda: La bunura hai anc dà avunda naiv sin la pista da la Corviglia. RTR, Roman Dobler Maletg 6 / 6 Legenda: Voluntaris preparan la pista per l'emprim slalom parallel sin la pista da la Corviglia a San Murezzan. Keystone

RR novitads 12:00