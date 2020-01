Gia cun entrar en il hotel dals Svizzers ves’ins ch’i marscha là insatge. Skis, chalzers, festa, material sin tuts mauns. Tschertas stanzas vegnan transfurmadas en stanzas da fitness u stanzas da recreaziun.

In caos regia er per gronda part en las chombras dals atlets. Gist tar Carlo Janka che parta sia chombra cun Mauro Caviezel na pon ins strusch en dad isch. «El haja adina in caos, persuenter haja Mauro dapli urden», uschia Janka che vegn gia dapi 15 onns a Wengen. I dat dentant er excepziuns. Niels Hintermann, il victur da la cumbinaziun da Wengen il 2017, è in da paucs ch’ha, per in skiunz, pulit bun urden en chombra.

