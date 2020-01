Las cursas da la cuppa mundiala da skis al Lauberhorn, ch’han festivà quest onn il giubileum da 90 onns, èn stadas in success cumplain. Cursas spectacularas, millis e millis fans a l’ur da la pista, bell’aura e cun Beat Feuz in grondius victur – uschia pon ins resumar la festa da skis a Wengen.

Tut en tut han 61’000 fans visità la davosa fin d’emna las cursas da skis a Wengen. Procurà per il punct culminant ha Beat Feuz ch’ha gudagnà per la terza giada la cursa rapida legendara al pe dad Eiger, Mönch e Jungfrau. La prestaziun da Feuz è vegnida onurada sin tuts mauns. Ils collegas d’equipa enturn Carlo Janka e Mauro Caviezel tiran be il chapè avant Beat Feuz e mussan grond respect da la prestaziun dal Bernais. Per il president da Swiss Ski, Urs Lehmann, è Beat Feuz in scheni sin skis.

Gia la proxima fin d’emna spetga in ulteriur punct culminant, la cursa rapida da Kitzbühel. Sin la Streif è Beat Feuz gia vegnì trais giadas segund. Uss survegn el la proxima schanza da cumplettar ses palmarès cun la victoria a Kitzbühel, per blers la pli gronda ed impurtanta cursa insumma en la cuppa mundiala da skis.

