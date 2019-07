L'emprim èsi ì in pau vess per Roger Federer – la finala hai dentant dà per el ina victoria en 4 sets a Wimbledon. Cunter il Sid-african Lloyd Harris – il numer 86 dal mund – ha Federer gudagnà cun 3:6, 6:1, 6:2 e 6:2. Il proxim adversari da Roger Federer è il Brit Jay Clarke.

Belinda Bencic cuntanscha segunda runda

Belinda Bencic ha cuntanschì la segunda runda dal turnier da tennis da Wimbledon. En l’emprima runda ha la Svizra battì la Russa Anastassia Pawljutschenkowa en 2 sets cun 6:2 e 6:3. En la proxima runda frunta Belinda Bencic sin Kaia Kanepi da l'Estonia.

Bacsinszky e Vögele crudadas ora

Per Timea Bacsinszky è il turnier da tennis da Wimbledon gia suenter l’emprima runda a fin. La Svizra ha pers cunter l’Americana Sloane Stephens en 2 sets cun 2:6 e 4:6.

Ed er l'ulteriura Svizra Stefanie Vögele n'è betg vegnida sur l'emprima runda ora. Ella ha pers ses emprim gieu dal turnier cunter Kaia Kanepi da la Estonia en trais sets cun 7:5, 5:7 e 4:6.

RR novitads 15:00