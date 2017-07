Wimbledon – la grond’amur da Federer

I na dat nagut ch’ha definì la carriera da Roger Federer sco il pastget da Wimbledon. Ussa cumenza il maestro la chatscha sin ses 8avel titel al grand slam da tennis a Wimbledon en il sid da Londra.

La situaziun da partenza empermetta bler. Roger Federer vala numnadamain sco il top-favurit quest onn a Wimbledon. Federer è pront per ses punct culminant da l’onn, quai ha el er demonstrà cun gudagnar il turnier da preparaziun a Halle en Germania. E cun laschar ora l’entira stagiun sin sablun ha il Svizzer mussà cleramain nua ch’el metta sias prioritads. Malgrà che Federer fiss stà fit per il French Open ha il maestro vulì ina preparaziun perfetga per uschia augmentar la schanza da triumfar per l’otgavla giada a Wimbledon.

Uschè ferms sco dapi onns betg pli

Avant strusch in onn aveva Roger Federer schoccà il mund da tennis. Bun duas emnas suenter sia terrada en il mezfinal da Wimbledon encunter il Canadais Milos Raonic ha Federer annunzià ch’el termineschia sia stagiun pervia da problems cun in schanugl. Fans ed experts han fatg la dumonda: Turna il meglier giugader da l’istorgia anc ina giada enavos e vegn Federer anc ina giada a cuntanscher ses meglier nivel?

11 mais pli tard ha Roger Federer (ATP 5) dà la resposta. Il Svizzer ha giugà quest onn uschè dominant sco dapi onns betg pli. Dapi sia pausa da blessura ha Federer gudagnà 24 da 26 gieus. Ses comeback fulminant a l’Australian Open ha el encurunà cun il 18avel titel da grand slam. Silsuenter ha el anc triumfà ad Indian Wells, a Miami e dacurt a Halle, il turnier sin pastget ch’el ha gia gudagnà nov giadas en sia carriera.

Intgins concurrents betg en furma

Roger Federer sa da sia buna preparaziun. El sa ch’el è en furma, ch’el è pronts mental e corporal. Federer è uschia er partì vers Wimbledon cun gronda confidenza. Il pastget da Wimbledon è ses territorium. E Federer è era conscients ch’intgins da ses gronds concurrents n’èn betg en ina absoluta top furma.

Il defensur dal titel, il Scot Andy Murray, sper Roger Federer il segund grond favurit sin il titel, ha pers a Queen’s gia en l’emprima runda e silsuenter stuì dar forfait per ils dus gieus d’exhibition pervia da problems cun in chalun. Novak Djokovic ch’ha battì Federer en ils finals da Wimbledon il 2014 e 2015 n’è anc betg ord sia crisa sportiva. Djokovic spera sin in grond sustegn da ses nov trenader, l’American Andre Agassi.

Nadal senza preparaziun sin pastget

Rafael Nadal, il dominatur da la stagiun sin sablun n’ha prendì part a nagins turniers da preparaziun sin Wimbledon suenter ses 10avel triumf al French Open a Paris. Dapi il 2011 e ses davos final a Wimbledon è il Spagnol mai pli vegnì pli lunsch ch’il quartfinal. L’onn passà ha Nadal schizunt stuì dar forfait pervia d’ina blessura vid ina chanvella.

Wawrinka vul cumplettar il grand slam da carriera

Betg tranter ils top favurits s’auda ina gia dapli Stan Wawrinka (ATP 3). Il pastget è il sulet palantschieu nua che Wawrinka n’ha anc mai pudì gudagnar in titel. E Wimbledon è il sulet titel da grand slam che manca anc en ses palmarès. Pli lunsch ch’ils quartfinals n’è Stan the Man anc mai vegnì en ses dudesch onns ch’el è gia da la partida a Wimbledon. L’onn passà ha il Romand schizunt stuì pachetar la valisch suenter la segunda runda e la terrada encunter l’Argentin Juan Martin Del Potro.

Scriver giu Stan Wawrinka fiss dentant in sbagl. Il Romand è numnadamain stà il giugader il pli constant dals davos onns a turniers da grand slam sper il Serb Novak Djokovic. In triumf a Wimbledon fiss l’encurunaziun da sia carriera. E Wawrinka fiss pir il 9avel giugader insumma che vegniss da triumfar almain ina giada a tut ils quatter grand slams da tennis, insatge che Björn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Jimmy Connors, Boris Becker, Mats Wilander, Stefan Edberg u Pete Sampras n’han mai cuntanschì.

Premiera per Laaksonen

Tar ina premiera ad in turnier da grand slam vegn il Svizzer Henri Laaksonen (ATP 101). Il giugader da 25 onns da Schaffusa cun ragischs finlandaisas ha pudì sa qualifitgar per l’emprima giada per in grand slam, quai suenter ch’el era vegnì franà avant 11 giadas en la qualificaziun. Uschia è Laaksonen er sin buna via da far l’emprima gia il pass tranter ils top 100 dal mund.

